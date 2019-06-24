زلزال بقوة "7.7 ريختر" قبالة جزر الملوك بإندونيسيا

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الإثنين قبالة جزر مالوكا الإندونيسية، المعروفة أيضًا باسم جزر الملوك، غير أنه لم يصدر تحذير بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".



وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في بحر باندا الساعة 1153 صباحا بتوقيت شرق إندونيسيا (0253 بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 231 كيلو مترا.



ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار.



يشار إلى أن الزلازل القوية أمر معتاد قبالة جزر مالوكا، ولكنها نادرا ما تسبب أضرار.



وكان قد ضرب زلزالان في صباح اليوم بلغت قوتهما 6.1 و5.1 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا.