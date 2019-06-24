بالصور.. حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات بمدينة السادات

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز يدشن حملات مكبرة لمدة 30 يومًا متتالية، لإزالة جميع الإشغالات الموجودة بالمناطق السكنية المختلفة والطرق العامة، حيث بدأت الحملات من صباح اليوم بأعمال الإزالة لسويقة الخضار والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة.



وأضاف "غنيم "، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحملات أسفرت عن رفع جميع الإشغالات بالمعدات واللوادر والعمالة من السويقة، حيث تم إزالة الإشغالات من مداخل العمارات المحيطة بالسويقة، والتي كانت تثير غضب السكان بالمنطقة، لاستخدامها من الباعة كمخازن لبضاعتهم التي تشوه المظهر العام، كما تم إزالة جميع اللافتات الإعلانيه المخالفة المعلقة على جدران العمارات، وأيضًا السلالم بدون ترخيص.



وأكد رئيس الجهاز، أن الحملة مستمرة حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون المتسببين بإحداث العشوائية في أنحاء المدينة.