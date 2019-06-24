القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:05 ص

"جهاز سوهاج الجديدة": الانتهاء من مستشفى الأرومان 30 يونيو 2020

المهندس رجب سالمان
المهندس رجب سالمان
علا العلاف
dostor.org/2684261

قال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ مستشفي الأرومان لعلاج الأطفال بالمجان 30 يونيو 2020، بتكلفة 712 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حتى الآن 5%.

وأضاف "سالمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشفى تقام على مساحة 6 أفدنة، وتستغرق مدة تنفيذها 18 شهرًا، وتم إسناد أعمال التنفيذ لشركة وادي النيل، موضحًا أن المستشفى تسع 263 سريرًا، وقد تولت هيئة المجتمعات العمرانية جميع أعمال التنفيذ من تمويل وتجهيزات، إلا أنه تم إسنادة إدارة التشغيل للأورمان.

وكشفت المهندسة وفاء عبد الله، معاون رئيس جهاز سوهاج الجديدة، أن نسبة التنفيذ بمستشفي سوهاج الجامعي بلفت نحو 50% حتى الآن، موضحة أنه من المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2020، على أن يتم التشغيل الفعلي في 30 يونيو 2020، موضحة أن تكلفة المستشفى وصلت لنحو 552 مليون جنيه وتسع 200 سريرًا، حيث تقام على مساحة 8 أفدنة، وتم إسناد المشروع لشركة الوطنية.

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