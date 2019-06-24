تعرف على الأنشطة المستهدفة بالورش الصناعية فى العاشر من رمضان

حصلت "الدستور"، على بيان بالأنشطة المستهدفة بالمجتمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الأسبوع الماضي، لأنشطة صناعات هندسية وكيماوية وبتروكيماوية ونسيجية.



وضم الأنشطة 29 صناعة، وفقًا للقائمة الاسترشادية، من أهمها "ضفائر حرارية، ومسامير وصواميل، وأغطية معدن لتعبئة المواد الغذائية، وخراطيم مياه للغسالة بلاستيك، وميكرو سويتش بمقاسات مختلفة، ومفاتيح كهرباء للثلاجات".



كما تضم القائمة أيضًا الصناعات التالية: "مكونات أجهزة التكيف، ومجرى أدراج وإكسوارات الأثاث، وترموستات سخانات وثلاجات، ووكرتون مضلع، وجوانات بمقاسات مختلفة، وأقفال وإكسسوارات الأثاث، وصمامات الأمان، وعمود موتور الغسالة، وعازلات كهرباء، أوعية طهي، وحنفيات منزلية، ومبردات مياه، وأحواض غسيل، وأوعية تعبئة، وأدوات المائدة، وأدوات المطبخ".

