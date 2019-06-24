"الحدينى" عن فوزه بالتشجيعية: انتصار للقصة القصيرة جدًا

عبر الكاتب الشاب محمد الحديني٬ عن سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية فرع الآداب٬ والتي أعلنت نتائجها قبل ساعات٬ وذلك عن مجموعته القصصية القصيرة جدا "لا أحد هناك".



وأشار "الحديني" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن سر سعادته لا يتعلق فقط بكون الجائزة مرموقة بحق وتشرف من يفوز بها٬ ولكن لأنها انتصار للقصة القصيرة جدا كجنس أدبي ظلم كثيرا من كتابه. وأعني من يستسهل كتابتها منهم وكذلك من بعض النقاد الذين لا يعترفون بوجوده وكينونته كجنس أدبي مستقل قائم بذاته. ربما نصفق معجبين بفنان أبدع في رسم جدارية شاهقة وربما نصفق بشكل مماثل وأحيانا بشكل أكبر لفنان آخر رسم نفس موضوع الجدارية على حبة مسبحة.



وأضاف: مجموعة "لا أحد هناك" هي الرابعة لي في القصة القصيرة جدا وكنت قدمتها للنشر في هيئة الكتاب في نهايات عام 2015 وبصراحة لم أتوقع إجازتها للنشر ربما للأسباب المذكورة سلفا، ولكن ما وجدته من حفاوة وتشجيع وثناء من الدكتورة "سهير المصادفة" رئيس إدارة النشر بالهيئة أثلج صدري جدا وأشعرني أنني أسير في طريقي الصحيح حتى جاءت المفاجأة الكبرى بإعلان فوزي بالجائزة وفرحتي بالفوز مضاعفة لأنني مقيم خارج مصر وبعيد كل البعد عن الوسط الثقافي والذي أتفاعل معه في أضيق حدود تسمح بها إجازتي السنوية التي لا تزيد عن الشهرين.



وتابع: هذه هي المرة الثانية التي أتقدم فيها للحصول على جائزة وقد سبقها تقدمي لجائزة الشاعر محمد عفيفي مطر للإبداع العربي العام الماضي عن ديواني الأول الصادر حديثا والذي يحمل عنوان "أوركسترا تعزف لحنا صامتا" وقد وفقت بوصوله للقائمة القصيرة من بين ما يقارب الثلاثمائة ديوان من مختلف أنحاء الوطن العربي وأيضا من خارجه.