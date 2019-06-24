على الحجار يغنى فى الجامعة الأمريكية

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإقامة حفل غنائي، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة القادمة 28 يونيو، على مسرح قاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.



يتضمن برنامج الحفل فاصلين، وفيه يقدم الحجار لأول مرة أحدث أغانيه "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني، وألحان هيثم توفيق، وتوزيع أحمد علي الحجار، ومعها باقة من أغنيات ألبومه الجديد المنتظر إطلاقه هذا الصيف، ومنها "قبل ما تواعد وليه الطريق وانت المدد ويارب".



بجانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهر أغانيه، مثل "ولا تحلى الأيام وعارفة وروح جسد واعذريني وعنوان بيتنا وتجيش نعيش ورباعيات صلاح جاهين وروحي فيكي والعروسة والزين والزينة ولحظة غروب وأهو ده اللي صار يا سيد من كلمات محمد العسيري وألحان فاروق الشرنوبي، ويا طالع الشجرة من كلمات محمد عبد القادر وألحان ياسر عبد الرحمن وعم بطاطا ومرمر زماني ومن غير ما تتكلمي، وروحي فيكي تروح من كلمات عصام عبد الله وألحان مودي الإمام، عنوان بيتنا كلمات محمد البنا وألحان خليل مصطفي، وعدد كبير من أغنياته المعروفة، إلى جانب ميدلي أغنيات أكتوبر الوطنية، وكذلك أشهر تترات الأعمال الدرامية التي تغنى بها، ومنها أبو العلا البشري والمال والبنون ومسألة مبدأ وماتلعبوش بالنار والليل وآخره، وقصائد قد كنتَ عطراً ولا تسأليني ونادني.



وبينما يغني علي الحجار تتر مسلسل بوابة الحلواني الشهير "اللي بنى مصر" في ختام الفاصل الغنائي الأول، يختتم الحفل بميدلي أغاني أكتوبر الوطنية، والذي يبدأه الحجار بـ"عدى النهار" مروراً بـ رايحين رايحين وخلي السلاح صاحي وأنا على الربابة بأغني ودولا مين ودولا مين قبل أن ينهيه بـ"أحلف بسماها وبترابها".