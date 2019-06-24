القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

فن
الإثنين 24/يونيو/2019 - 12:21 ص

على الحجار يغنى فى الجامعة الأمريكية

على الحجار
على الحجار
dostor.org/2684256

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإقامة حفل غنائي، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة القادمة 28 يونيو، على مسرح قاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.

يتضمن برنامج الحفل فاصلين، وفيه يقدم الحجار لأول مرة أحدث أغانيه "اتفقنا" من كلمات سالم الشهباني، وألحان هيثم توفيق، وتوزيع أحمد علي الحجار، ومعها باقة من أغنيات ألبومه الجديد المنتظر إطلاقه هذا الصيف، ومنها "قبل ما تواعد وليه الطريق وانت المدد ويارب".

بجانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهر أغانيه، مثل "ولا تحلى الأيام وعارفة وروح جسد واعذريني وعنوان بيتنا وتجيش نعيش ورباعيات صلاح جاهين وروحي فيكي والعروسة والزين والزينة ولحظة غروب وأهو ده اللي صار يا سيد من كلمات محمد العسيري وألحان فاروق الشرنوبي، ويا طالع الشجرة من كلمات محمد عبد القادر وألحان ياسر عبد الرحمن وعم بطاطا ومرمر زماني ومن غير ما تتكلمي، وروحي فيكي تروح من كلمات عصام عبد الله وألحان مودي الإمام، عنوان بيتنا كلمات محمد البنا وألحان خليل مصطفي، وعدد كبير من أغنياته المعروفة، إلى جانب ميدلي أغنيات أكتوبر الوطنية، وكذلك أشهر تترات الأعمال الدرامية التي تغنى بها، ومنها أبو العلا البشري والمال والبنون ومسألة مبدأ وماتلعبوش بالنار والليل وآخره، وقصائد قد كنتَ عطراً ولا تسأليني ونادني.

وبينما يغني علي الحجار تتر مسلسل بوابة الحلواني الشهير "اللي بنى مصر" في ختام الفاصل الغنائي الأول، يختتم الحفل بميدلي أغاني أكتوبر الوطنية، والذي يبدأه الحجار بـ"عدى النهار" مروراً بـ رايحين رايحين وخلي السلاح صاحي وأنا على الربابة بأغني ودولا مين ودولا مين قبل أن ينهيه بـ"أحلف بسماها وبترابها".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة

منذ أقل من شهر

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»

منذ أقل من شهر

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)

منذ شهر

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

منذ أقل من شهرين

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"

منذ أقل من شهرين

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»

الآن

"المضلل سيد العراقي".. هل يتبع أباطرة الدروس الخصوصية منهج الإخوان في تغييب وعي الطلاب؟

السعودية: نحاول تجنب الحرب بين أمريكا وإيران

"الكروت الذكية" تدرس تطبيق برنامج "ضامن" لسداد فواتير الكهرباء والمياه

إصابة 8 في هجوم بطائرة مسيرة على موقف سيارات بمطار أبها السعودي

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ألبومات الصور

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءً توعويا عن "ختان الإناث"

رياضة

السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

الرئيس نيوز

هاني شاكر: ميريام فارس كلمتني.. و"مكنتش تقصد" إهانة المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي: "جهات مأجورة" وراء الانقلاب الفاشل

نظر طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم بسجنه 10 نوفمبر

"مساجد متنقلة" في السعودية خلال الصيف

بعد جدل "الاستبعاد والحجب".. مثقفون يقيِّمون "المرفوض والمطلوب" في جوائز الدولة

كشكول

استاذ بسياحة المنصورة يشرف على إعداد كتالوج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

"الصاوي" يتفقد لجان امتحان اللغة الإنجليزية بالإسكندرية الأزهرية

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ زي الشمس

محمد العسيري

​ القصة الكاملة لأغنية «وحوي يا وحوي».. هدية المصريين لقاهرة الهكسوس

المزيد
الصحة

الموسيقى والفن يساعد مرض الزهايمر على استرجاع الذكريات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎