تفاصيل نجاح أول مؤتمر للمرأة العربية المهاجرة

هنأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة داليا الشافعي بنجاح أول مؤتمر للمرأة العربية المهاجرة.



جاء تنظيم الدكتورة داليا الشافعي، خبيرة التنمية البشرية بكندا، لمؤتمر تكريم المبدعات العربيات في كندا ودول شمال أمريكا، بمشاركة لفيف من السيدات المؤثرات من عدة دول.



ضم المؤتمر، أيضا، متحدثات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الشرق الأوسط، في مجالات مختلفة منها السياسة والرياضة والفن وغيرهم.



وأوضحت الشافعي أن المؤتمر يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في الغرب، بالإضافة إلى تعميق ثقافة التسامح بين الشعوب، والترسيخ لمباديء المحبة والبناء



كما أشادت الشافعي بمشاركة الحضور من مختلف الدول، وكذلك حضور السفيرة مشيرة خطاب، والدكتورة هند القاسمي، مؤسس ورئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة.



وتعد الشافعي، واحدة من أبرز المشاركات في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة.