حل مشكلة انقطاع المياه بقرية وادى الصعايدة بإدفو (صور)

توجه العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإصلاح القائمة بمرشحى قرية وادى الصعايدة، تحت إشراف المهندس ياسر النصار رئيس شركة مياه الشرب، بسبب مشكلة انقطاع المياه المتكرر التي يعاني منها أهالي قرية الشهامة بوادي الصعايدة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.



وتم حل المشكلة من خلال تشغيل كلًا من المرشحين لمدة ٢٤ ساعة، وتكليف اثنين من أبناء القرية بالتواجد بمقر المرشح.



ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، رئيس هندسة الري بتوفير مياه الري على مدار اليوم، الأمر الذي يساهم في حل المشكلة.



يأتي ذلك في إطار السعي المتواصل لضرورة التأكيد على إحداث العديد من التغييرات الحقيقية والملموسة على أرض الواقع، خلال الفترة القادمة.