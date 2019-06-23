المجلس الانتقالى الجنوبى يُدين الاعتداء الإرهابى الجديد على مطار أبها

أدان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الأحد، في بيان، الاعتداء الإرهابي الجديد الذي استهدف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، معتبرًا ذلك "دليلًا إضافيًا وقاطعًا، على النهج الإرهابي لجماعة الحوثيين الممولة والمدعومة دعمًا شاملًا من إيران".



وشدد بيان المجلس الذي نقله موقع تحديث نت اليمني، على ضرورة وضع هذه الجماعة الإرهابية أمام المساءلة القانونية للقضاء الدولي، لاستهدافها المدنيين باستخدام الطائرات المسيرة وعدم احترام قواعد الاشتباك.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بمطار أبها الدولي، أسفر عن استشهاد مقيم سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 7 مدنيين.



ويأتي هذا الهجوم بعد 10 أيام من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو الجاري، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.