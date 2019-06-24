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الإثنين 24/يونيو/2019 - 01:01 ص

تفاصيل جديدة حول المبادرتين الإثيوبية والإفريقية لأزمة السودان

تفاصيل جديدة حول
عبير سليم
dostor.org/2684248

ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول المبادرتين الإفريقية والإثيوبية؛ لحل مشكلة السودان المتعلقة بنقل السلطة لحكومة مدنية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على مقترح الوساطة الإفريقية، الذي لم تعلن تفاصيله، فأن المقترح "يلغي الاتفاق السابق تمامًا، ويقترح أن تحصل قوى الحرية والتغيير على 50 بالمئة من الحكومة والبرلمان الانتقاليين".

بينما اقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السوداني انتقد في وقت سابق من مساء أمس الأحد، المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.

وأكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن الاتفاق كان على أن تكون الورقة المقدمة للمجلس العسكري مشتركة وليس تقديمها منفردة.

وقال كباشي: "تقديم أوراق بشكل منفرد هو مرفوض بالنسبة لنا وفيه مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد".

وأضاف أن المجلس قد يتراجع كليًا عما اتُفق عليه مسبقًا مع قوى الحرية والتغيير؛ لأنه ليس هناك اتفاقات مكتوبة موقعة إنما تفاهمات، ولا اتصالات بيننا وبينهم إلا عبر وسطاء.

وأكد المجلس العسكري أنه يرفض الإملاءات، والوسطاء أخذوا وقتا طويلًا وهذا لا يتسق مع الظروف التي تعيشها البلاد، ما ساهم في ظهور تكتلات سياسية جديدة.

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