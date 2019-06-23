افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي فى الإسكندرية

افتتح محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور بول باريدس بورتيللا سفير بيرو بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، معرض Qhapaq Nan للتصوير الفوتوغرافي، والمقام بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

وتضمن المعرض باقة من الصور الفوتوغرافية التي تعبر عن حضارة الانكا القديمة ببيرو، وتبرز بعض ملامح التشابه مع الحضارة المصرية القديمة، ويستمر المعرض حتى ١٢ يوليو المقبل بقاعة الأخوين وانلي بالمركز.

وشهد الافتتاح جانينا ايريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، خوان مانويل قنصل إسبانيا، عبدالعزيز عيسى قنصل لبنان، بازيل ماركو القنصل الفخرى لبيرو، والدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للابداع، ولفيف من أعضاء السلك القنصلي والمهتمين بالحركة الفنية بالإسكندرية.