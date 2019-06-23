القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:41 م

جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة بيطرية فى اليوم الثانى لأسبوع التنمية الشاملة

جامعة جنوب الوادى
أ ش أ
dostor.org/2684246

تواصلت بقرية حاجر خزام بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، لليوم الثانى على التوالى، فعاليات أسبوع التنمية الشاملة الذى ينفذه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 22 حتى 27 من يونيو الجارى، تماشيًا مع سياسة الدولة فى رفع الأعباء عن كاهل مواطنى جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وصرح الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن الجامعة قامت بتسيير قافلة بيطرية لقرية حاجر خزام خلال فعاليات اليوم الثانى لأسبوع التنمية الشاملة بالقرية، حيث باشرت القافلة أعمالها فى القرية بقيادة الدكتور عادل السيد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع بصحبة فريق يشمل تخصصات طب الحيوان، الجراحة والتوليد.
وتم توقيع الفحص وتقديم العلاج المجانى لعدد 60 من الأبقار، 30 من الجاموس، 68 من الأغنام، 42 من الماعز و3 خيول، وفحص وتقديم اللقاحات للثروة الداجنة لدى أهالى القرية لعدد 90 من الدجاج، 50 من البط، 70 من الأوز، 20 من الرومى وعدد 120 من الحمام.
وقال غرباوى إن اليوم الأول للقافلة شهد تسيير قافلة بشرية قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 566 حالة من مواطنى القرية، فيما تتواصل أنشطة أسبوع التنمية الشاملة بحاجر خزام والتى تشمل عقد العديد من ندوات التوعية الصحية والإرشاد الزراعى والتدريب على المشروعات الصغيرة والتوعية النفسية والسلوكية، وقافلة للتدريب على الحاسب الآلى، وورشة عمل لمدة يوم واحد لطلاب الجامعة بالقرية، وذلك للتدريب على الطرق الحديثة لتعليم الكبار حتى يتم بواسطتهم فتح فصول لمحو الأمية لخدمة أهالى القرية، كما تشمل الفعاليات تنظيم يوم رياضى بالقرية، وعلى مدار ثلاثة أيام سيتم عمل معسكر خدمة عامة بالقرية يتم خلاله رفع المخلفات وتنظيم معسكر للتشجير.

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