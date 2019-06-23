نقابة الفنانين التشكيليين تهنئ أعضاءها الفائزين بجوائز الدولة

وجهت نقابة الفنانين التشكيليين التهنئة لجمهور الحركة الفنية التشكيلية المصرية على الفائزين بجوائز الدولة من أعضاء النقابة وهم الفنان الدكتور أحمد نوار الفائز بجائزة النيل في الفنون والفنان الدكتور إبراهيم الدسوقي الفائز بجائزة التفوق في الفنون.

كما هنأت النقابة الفنانة الدكتورة أسماء النواوى الفائزة بالجائزة التشجيعية والفنان محمد نجيب بالجائزة التشجيعية أيضا.

وأعربت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور حمدى أبو المعاطي إن النقابة تتقدم بخالص التهنئة للفائزين، وتمنياتنا للفن التشكيلي المصري بالتقدم والازدهار من أجل تطور الفن والثقافة، ولمصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والآمان، وخالص الأمنيات".

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن اليوم الفائزين بجوائز الدولة في التفوق في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 40 من أعضاء المجلس.