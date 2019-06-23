القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

الثقافة
الأحد 23/يونيو/2019 - 11:39 م

نقابة الفنانين التشكيليين تهنئ أعضاءها الفائزين بجوائز الدولة

نقابة الفنانين التشكيليين
أ ش أ
dostor.org/2684245

وجهت نقابة الفنانين التشكيليين التهنئة لجمهور الحركة الفنية التشكيلية المصرية على الفائزين بجوائز الدولة من أعضاء النقابة وهم الفنان الدكتور أحمد نوار الفائز بجائزة النيل في الفنون والفنان الدكتور إبراهيم الدسوقي الفائز بجائزة التفوق في الفنون.
كما هنأت النقابة الفنانة الدكتورة أسماء النواوى الفائزة بالجائزة التشجيعية والفنان محمد نجيب بالجائزة التشجيعية أيضا.
وأعربت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتور حمدى أبو المعاطي إن النقابة تتقدم بخالص التهنئة للفائزين، وتمنياتنا للفن التشكيلي المصري بالتقدم والازدهار من أجل تطور الفن والثقافة، ولمصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والآمان، وخالص الأمنيات".
وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن اليوم الفائزين بجوائز الدولة في التفوق في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من 40 من أعضاء المجلس.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

منذ حوالي 13 ساعة

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة

منذ أقل من شهر

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

منذ أقل من شهر

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر

منذ شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أكثر من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

الآن

"الكروت الذكية" تدرس تطبيق برنامج "ضامن" لسداد فواتير الكهرباء والمياه

إصابة 8 في هجوم بطائرة مسيرة على موقف سيارات بمطار أبها السعودي

محمد الباز: العثمانيون هم سبب عداء أوروبا للإسلام (فيديو)

تعرف على أجور المطربين فى مهرجان "موازين" بالمغرب

ads
ads
الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ألبومات الصور

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءً توعويا عن "ختان الإناث"

رياضة

السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

الرئيس نيوز

هاني شاكر: ميريام فارس كلمتني.. و"مكنتش تقصد" إهانة المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي: "جهات مأجورة" وراء الانقلاب الفاشل

نظر طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم بسجنه 10 نوفمبر

"مساجد متنقلة" في السعودية خلال الصيف

بعد جدل "الاستبعاد والحجب".. مثقفون يقيِّمون "المرفوض والمطلوب" في جوائز الدولة

كشكول

استاذ بسياحة المنصورة يشرف على إعداد كتالوج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

"الصاوي" يتفقد لجان امتحان اللغة الإنجليزية بالإسكندرية الأزهرية

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

الموسيقى والفن يساعد مرض الزهايمر على استرجاع الذكريات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎