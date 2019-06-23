السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

يواجه منتخب السنغال الاول لكرة القدم أزمة فنية قبل مباراته المقبلة في كأس أمم إفريقيا 2019 أمام الجزائر، والمقررة يوم الخميس المقبل وذلك عقب إصابة ثلاثي أسود التيرانجا ألفريد ندياي - كيتا بالدي - ساليف ساني.

وكشفت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجريت للاعبين الثلاثة عن تعرضهم لإصابات عضلية قوية خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب اسود التيرانجا على تنزانيا (2-0)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، على ملعب الدفاع الجوي.

وسيخضع اللاعبون لفحوصات طبية جديدة، لحسم موقفهم ومعرفة مدى إمكانية مشاركتهم أمام الجزائر في المباراة القادمة.

وتقع السنغال ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبها كلا من، تنزانيا وكينيا والجزائر.