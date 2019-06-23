أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية وسداسى شرارة فى حفل فنى على مسرح سيد درويش

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى، بمناسبة الاحتفال بعيد الموسيقى، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة منها رقصة الإسكندرية، من قلبى، رقصة الفراشة، ليالى الإسكندرية إضافة إلى لحن الحلوة دى لفنان الشعب سيد درويش.

وشارك فى الحفل: أوركسترا شباب مركز تنمية المواهب، فرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو دكتور حسن شرارة، وصوليست الفيولينة أحمد شرارة.

تجدر الاشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس عام ٢٠٠٤، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، شارك فى العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتخصصة ويضم نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات.