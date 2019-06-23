"السياحة" تبدأ فى إصدار تأشيرات معاينة سكن الحجاج

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه سیتم إصدار الخطابات الموجهه للقنصلیة السعودية بالقاهرة للحصول على تأشیرة معاینة مساكن الحجاج لشركات السياحة السياحة اعتبارًا من یوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.



وأضاف الغرفة، أنه تم تحدید تأشیرة واحدة فقط لكل تضامن بين الشركات التي تنفذ نفس البرنامج، وبخصوص التضامنات التي تزید أعداد الحجاج بها عن ٢٠٠ حاج یمكنھا الحصول على تأشیرتين فى حالة رغبة الشركة لذلك، أما التضامنات التي تزید عدد حجاجھا عن ٣٠٠ حاج یمكنھا الحصول على عد 3 تأشیرات إن رغبت، وذلك نظرًا لمحدودیة عدد تأشیرات المعاینة المخصصة لھذا الموسم.



وأوضح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات المنفذة لبرامج الخمس والأربع نجوم تقوم بإنهاء الأوراق اللازمة لمعاينة سكن الحجاج من القاهرة دون الحاجة إلى السفر، حيث إنه لم يطرأ أى تغيير بالضوابط منذ العام الماضي على سكن الخمس أو الأربع نجوم، ولكنه سيتم المعاينة على سكن حجاج البري والاقتصادي، كما ستقوم اللجان بمراجعة سكن البرامج الأخرى؛ للتأكد من عدم وجود أي مخالفات.