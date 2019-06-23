تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد تدريباته الاعتيادية بملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الاوروجوياني مارتن لاسارتي الذي اجتمع بجهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات واستعرض معهم البرنامج التدريبي في جلسة تنسيقية.

كما حرص لاسارتي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات بالكرة.

وكان الأهلي قد استأنف التدريبات أمس السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وستستمر التدريبات على ملعب التتش حتى موعد السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لإقامة معسكر تدريبي يتخلله خوض بعض التجارب الودية استعدادا لما تبقى من مباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر.

وادي أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر جلسة في الجيم اليوم على هامش تدريبات الفريق كما أدي زميله حسين الشحات جلسة في الجيم بعد استمرار شكواه من نزلة برد بينما أدي مؤمن زكريا تدريبات في الجيم ثم أدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس.

من جهة اخرى، اطمأن الجهاز الفني للأهلي على شريف اكرامي حارس الفريق، بعد ظهوره اليوم في مقر النادي بالجزيرة، وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة مطولة مع الحارس للاطمئنان على حالته، ومعرفة آخر التطورات الخاصة ببرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الجراحة التي خضع لها في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة وعودته إلى القاهرة للانتظام في البرنامج التأهيلي الذي حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر قد حدد برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي انطلقت أمس الأول الجمعة وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

ويتضمن البرنامج استمرار التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، فيما يتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.