الأطباء: 8 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، عن تقدم 9 مرشحين على مقعد النقيب العام للنقابة.



من جانبها أكدت مصادر بنقابة الأطباء، أنه من بين الأسماء المرشحة حتى الآن، الدكتور محمد سلامة، والدكتورة منى مينا، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد رؤوف، وأكتوبر على كامل، والدكتور هشام على، والدكتور أسامة عبدالحى، والدكتور محمد نصر.



وأضافت المصادر أنه تقدم على مستوى أكبر من 15 عاما: الدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور على كامل، والدكتور سعدة فرغلى، فى حين ترشح على مستوى أقل من 15 عاما، الدكتور أحمد السيد.



وتابعت، أنه على مستوى المناطق، تقدمت: منى مينا على منطقة القاهرة لأكبر من 15 عاما، وتقدم على مستوى شمال الصعيد لأكبر من 15 عاما الدكتور حمدى النبوى، والدكتور سيد الطويل.



يذكر أنه بدأ الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء يوم الخميس الماضى وسيستمر حتى نهاية الشهر الجارى.