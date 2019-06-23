نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

أعرب فيل نيفيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم عن قلقه بشأن الإصابة التي تعرضت لها ستيفاني هوتون لاعبة الفريق خلال مباراة الفريق اليوم الأحد والتي فاز فيها على نظيره الكاميروني 3 صفر في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا.

وقال نيفيل في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): "نشعر بالقلق إزاء إصابة هوتون. ليست لاعبة تدعي الإصابة أو تستسلم".

وأضاف: "سنبذل كل ما بوسعنا لتجهيزها لمباراتنا أمام النرويج في دور الثمانية. إنها لاعبة مهمة بالنسبة لنا".