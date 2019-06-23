هاميلتون: لا تلوموا السائقين لو كانت السباقات مملة

قال لويس هاميلتون إن القائمين على وضع لوائح بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات هم من يجب توجيه اللوم لهم على السباقات المملة أكثر من السائقين بعدما قدمت جائزة فرنسا الكبرى سباقا سينافس على جائزة الأسوأ في الموسم.

وأبلغ سائق مرسيدس الفائز بلقب العالم خمس مرات الصحفيين بعد الاحتفال بفوزه السادس في ثمانية سباقات هذا الموسم والرابع على التوالي "لو تقولون إنه كان مملا... فأنا أتفهم ذلك تماما".

وأضاف السائق البريطاني الذي حضر الأسبوع الماضي اجتماعا في باريس مع فرق البطولة والاتحاد الدولي للسيارات لمناقشة اللوائح في المستقبل "لا تلقوا باللوم على السائقين لأنهم لا يضعون اللوائح، يجب الضغط على المسؤولين الذين يجب عليهم القيام بعملهم، أعتقد أنهم يحاولون لكن لسنوات وسنوات كانوا يتخذون قرارات خاطئة" ويبتعد هاميلتون بصدارة البطولة بفارق 36 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس فيما يأتي سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثالث وله 76 نقطة.

وبدأ كل من يأملون في موسم مثير التفكير في 2020 إذ يبدو أن مرسيدس في طريقه لإنجاز لا سابق له بحصد لقبي السائقين والصانعين للمرة السادسة على التوالي.

وفاز الفريق في آخر عشرة سباقا، إذ انتصر هاميلتون في آخر سباقين في الموسم الماضي، وسيطر على جميع التجارب الحرة والتأهيلية في لوكاستوليه وأيضا جميع لفات السباق.

ولم يكن هاميلتون بحاجة لتجاوز أي سائق للتقدم مركز للأمام كما لم يواجه أي خطورة من زميله بوتاس الذي أنهى السباق متأخرا عنه بفارق 18 ثانية.

واعترف توتو فولف رئيس مرسيدس أن الجماهير لها وجهة نظر مختلفة عن أولئك الذين يعيشون السباق في المرأب.

وقال "هذه وجهة نظر مختلفة عندما تجلس أمام التلفزيون وعندما تجلس أينما أجلس وتسمع كل الأشياء التي يجب إدارتها خلال السباق. "لكني أسمعكم. أتفهم وجهة نظر الجماهير. من الصعب بالنسبة لي إيقاف ذلك".

وأضاف المسؤول النمساوي "ماذا ستفعلون لو كنتم في مكاني؟ ستواصلون الضغط وتحسين المستوى. هذا ما نفعله في كل الأمور لكن الجانب الآخر مني كمشاهد فأنا أتابع سباقات مملة".

وأشار فولف إلى أن حلبة بول ريكار تمثل جزءا من المشكلة أيضا.

وقال "حلبة بول ريكار تملك كل المقومات التي نريدها في جنوب فرنسا. فهي حلبة شهيرة ورائعة. ربما لو كان الخط المستقيم أطول قليلا من أجل زيادة فرص التجاوز".

وتابع "أعتقد أننا لو توصلنا إلى لوائح مناسبة للانسيابية في 2021 فيما يتعلق بالفاعلية والاضطراب في مؤخرة السيارات والبحث عن بعض اللوائح الرياضية المثيرة. أعتقد أن هذه هي المقومات لتقديم عرض مثير".