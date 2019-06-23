برلمانى ليبى عن مبادرة السراج: "تحريضية ومتناقضة"

قال النائب الليبي صالح فحيمة، إن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج "يدعي أنه يطلق مبادرته السياسية من أجل الوصول إلى توافق حقيقي بين جميع الأطراف دون إقصاء، ثم يبني مفردات خطابه على جمل إقصائية وتحريضية، سرعان ما تتكشف الغاية من ورائها في آخر الخطاب، عندما تعهد بالاستمرار في قيادة المعركة".



وأوضح النائب بحسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم الأحد، أن أي مبادرة لا تتضمن الالتزام بالتشريعات الليبية، وعدم الاستقواء بالأجنبي، والانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة، وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة ستكون هي والعدم سواء.



وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، أعلن في 17 يونيو الجاري، اقتراح للخروج من الأزمة التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن، تتلخص في عقد تجمع مع جميع القوى الوطنية الليبية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، لتحديد خارطة طريق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.



وفي الوقت نفسه قال "السراج" إنه غير مستعد للتحاور مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي يقوم بعملية تحرير طرابلس من الميلشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة.