اتحاد الجزائر يعين بلال دزيري مدربا جديدا

أعلن نادي اتحاد الجزائر بطل دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عن تعيين قائده الأسبق بلال دزيري مدربا جديدا للفريق في الفترة المقبلة.



وكشف النادي في حسابه على "فيسبوك" اليوم الأحد أن دزيري سيوقع على عقده غدا الاثنين، على أن يتولى بنفسه تعيين جهازه المساعد، قبل الانطلاق في الإعداد للموسم المقبل في الفترة المقبلة.



يشار إلى أن دزيري، سبق له العمل في الجهاز الفني لاتحاد الجزائر كمدرب مساعد، قبل أن يتولى مهمة مدرب رئيسي مع فريقي نصر حسين داي وشباب أهلي برج بوعريريج الذي قرر عدم تجديد عقده بنهاية الموسم الماضي.



يذكر أن اتحاد الجزائر أعلن في وقت سابق عن اتفاقه مع التونسي قيس اليعقوبي، غير أنه اضطر للعدول عن قراره تحت ضغط الجماهير.