الأرجنتين تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا على حساب قطر

أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر وانتزع بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بفوزه الثمين 2 صفر على نظيره القطري اليوم الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.



ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي.



وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي.



وبهذا، يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.



وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة اثر خطأ قاتل من الدفاع القطري.



وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى سجل سيرخيو أجويرو الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 82.



وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بهجوم ضاغط ومحاولات مكثفة لتسجيل هدف مبكر ونال الفريق المكافأة مبكرا حيث استغل خطأ دفاعيا من المنتخب القطري وتقدم بهدف أحرزه المهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة.



وجاء الهدف اثر تمريرة خاطئة بين مدافعي العنابي استغلها مارتينيز وخطف الكرة ثم سددها زاحفة إلى داخل المرمى على يسار حارس المرمى سعد الشيب.



وأثار الهدف حفيظة العنابي حيث تخلى لاعبوه عن التراجع الدفاعي وبدأوا محاولاتهم الهجومية ولكنهم افتقدوا للدقة والتركيز في إنهاء الهجمات.



وفي المقابل، أجاد مدافعو العنابي في إغلاق زاوية التسديد أمام ميسي في الفرص التي سنحت له أمام وداخل منطقة الجزاء.



واضطر حارس المرمى الأرجنتيني فرانكو أرماني إلى التقدم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 من أجل التصدي لهجمة قطرية خطيرة انتهت بتسديدة من حسن الهيدوس تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعدها بأطراف أصابعه فوق العارضة فيما أشار الحكم إلى وجود تسلل.



وتجددت الفرصة للعنابي في الدقيقة 19 ولكن الدفاع الأرجنتيني ضغط على المعز علي وأفسد الفرصة أمام المرمى مباشرة.



ورد المنتخب الأرجنتيني بهجمة خطيرة في الدقيقة 22 قادها ميسي ومرر منها الكرة بينية إلى سيرخيو أجويرو داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع القطري ضغط عليه في الوقت المناسب ليسدد أجويرو الكرة خارج المرمى.



وتدخل المدافع الأرجنتيني خوان فويث في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة من أمام المعز علي في هجمة قطرية خطيرة في الدقيقة 29 لكن الكرة لمست قدم المعز لتخرج إلى ضربة مرمى.



وبعد عدة فرص ضائعة من العنابي بسبب سوء الحظ، كاد المنتخب الأرجنتيني يسجل هدفه الثاني من هجمة خطيرة في الدقيقة 39 لكن دفاع العنابي ضغط على لاوتارو مارتينيز وأجويرو لاعبي التانجو في الوقت المناسب.



ورد العنابي بهجمة خطيرة للغاية وصلت منها الكرة إلى الهيدوس المندفع أمام حلق المرمى ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة بالشكل المناسب لتخرج منه إلى ضربة مرمى.



ونال جيوفاني لو سيلسو إنذارا في الدقيقة 42 للخشونة مع بوعلام خوخي.كما نال فويث إنذارا في الدقيقة 44 للخشونة مع المعز علي أمام منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة للعنابي.



وسدد بسام الراوي الضربة الحرة قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لضربة مرمى قبل انتهاء الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف نظيف.



واستأنف العنابي محاولاته الهجومية في الشوط الثاني وحصل أكرم عفيف على ضربة حرة في الناحية اليسرى بجوار الراية الركنية ولعبها عفيف عرضية لكن الحارس الأرجنتيني أمسكها بثبات قبل لاعبي المنتخب القطري.



ونال المعز علي إنذارا في الدقيقة 51 لجذبه ميسي من الخلف لإيقاف هجمة سريعة للتانجو.



ودفع ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بلاعبه ماركوس أكونا في الدقيقة 55 بدلا من لو سيلسو لتنشيط أداء خط الوسط.



وشن التانجو هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 60 مرر منها ميسي الكرة بينية إلى أجويرو المندفع داخل منطقة الجزاء ولكن بوعلام خوخي تصدى بقدمه لتسديدة أجويرو لتخرج إلى ركنية.



وتصدى الحارس القطري سعد الشيب لتسديدة صاروخية لعبها أجويرومن داخل منطقة الجزاء كما أبعد فرصة أخرى بعدها بثوان قليلة قبل قدم أجويرو ليحافظ لفريقه على فرصة تحقيق التعادل.



وتألق الشيب مجددا في الدقيقة 67 وتصدى لتسديدة صاروخية أطلقها أجويرو من خارج منطقة الجزاء.



وسقط طارق سلمان مصابا في الدقيقة التالية بعدما وضع قدمه أمام محاولة رينزو سارافيا لتسديد الكرة.



وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وإن مالت الكفة تدريجيا لصالح التانجو بفضل الفارق في اللياقة البدنية.



وأسفر التفوق الأرجنتيني في نهاية المباراة عن هدف الاطمئنان للتانجو بتوقيع أجويرو في الدقيقة 82.



وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى أجويرو الذي شق طريقه بمهارة فائقة وسط مدافعي العنابي حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار الشيب الذي لم يستطع إبعادها لتتهادى الكرة داخل المرمى.



وشن المنتخب القطري بعض المحاولات في نهاية المباراة لكنها لم تسفر عن شيء لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للتانجو.