القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 11:17 م

الأرجنتين تتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا على حساب قطر

الأرجنتين تتأهل لدور
dostor.org/2684225

أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر وانتزع بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بفوزه الثمين 2 صفر على نظيره القطري اليوم الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي.

وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي.

وبهذا، يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة اثر خطأ قاتل من الدفاع القطري.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى سجل سيرخيو أجويرو الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 82.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بهجوم ضاغط ومحاولات مكثفة لتسجيل هدف مبكر ونال الفريق المكافأة مبكرا حيث استغل خطأ دفاعيا من المنتخب القطري وتقدم بهدف أحرزه المهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة.

وجاء الهدف اثر تمريرة خاطئة بين مدافعي العنابي استغلها مارتينيز وخطف الكرة ثم سددها زاحفة إلى داخل المرمى على يسار حارس المرمى سعد الشيب.

وأثار الهدف حفيظة العنابي حيث تخلى لاعبوه عن التراجع الدفاعي وبدأوا محاولاتهم الهجومية ولكنهم افتقدوا للدقة والتركيز في إنهاء الهجمات.

وفي المقابل، أجاد مدافعو العنابي في إغلاق زاوية التسديد أمام ميسي في الفرص التي سنحت له أمام وداخل منطقة الجزاء.

واضطر حارس المرمى الأرجنتيني فرانكو أرماني إلى التقدم داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 من أجل التصدي لهجمة قطرية خطيرة انتهت بتسديدة من حسن الهيدوس تصدى لها الحارس بصعوبة وأبعدها بأطراف أصابعه فوق العارضة فيما أشار الحكم إلى وجود تسلل.

وتجددت الفرصة للعنابي في الدقيقة 19 ولكن الدفاع الأرجنتيني ضغط على المعز علي وأفسد الفرصة أمام المرمى مباشرة.

ورد المنتخب الأرجنتيني بهجمة خطيرة في الدقيقة 22 قادها ميسي ومرر منها الكرة بينية إلى سيرخيو أجويرو داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع القطري ضغط عليه في الوقت المناسب ليسدد أجويرو الكرة خارج المرمى.

وتدخل المدافع الأرجنتيني خوان فويث في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة من أمام المعز علي في هجمة قطرية خطيرة في الدقيقة 29 لكن الكرة لمست قدم المعز لتخرج إلى ضربة مرمى.

وبعد عدة فرص ضائعة من العنابي بسبب سوء الحظ، كاد المنتخب الأرجنتيني يسجل هدفه الثاني من هجمة خطيرة في الدقيقة 39 لكن دفاع العنابي ضغط على لاوتارو مارتينيز وأجويرو لاعبي التانجو في الوقت المناسب.

ورد العنابي بهجمة خطيرة للغاية وصلت منها الكرة إلى الهيدوس المندفع أمام حلق المرمى ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة بالشكل المناسب لتخرج منه إلى ضربة مرمى.

ونال جيوفاني لو سيلسو إنذارا في الدقيقة 42 للخشونة مع بوعلام خوخي.كما نال فويث إنذارا في الدقيقة 44 للخشونة مع المعز علي أمام منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة للعنابي.

وسدد بسام الراوي الضربة الحرة قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لضربة مرمى قبل انتهاء الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف نظيف.

واستأنف العنابي محاولاته الهجومية في الشوط الثاني وحصل أكرم عفيف على ضربة حرة في الناحية اليسرى بجوار الراية الركنية ولعبها عفيف عرضية لكن الحارس الأرجنتيني أمسكها بثبات قبل لاعبي المنتخب القطري.

ونال المعز علي إنذارا في الدقيقة 51 لجذبه ميسي من الخلف لإيقاف هجمة سريعة للتانجو.

ودفع ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بلاعبه ماركوس أكونا في الدقيقة 55 بدلا من لو سيلسو لتنشيط أداء خط الوسط.

وشن التانجو هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 60 مرر منها ميسي الكرة بينية إلى أجويرو المندفع داخل منطقة الجزاء ولكن بوعلام خوخي تصدى بقدمه لتسديدة أجويرو لتخرج إلى ركنية.

وتصدى الحارس القطري سعد الشيب لتسديدة صاروخية لعبها أجويرومن داخل منطقة الجزاء كما أبعد فرصة أخرى بعدها بثوان قليلة قبل قدم أجويرو ليحافظ لفريقه على فرصة تحقيق التعادل.

وتألق الشيب مجددا في الدقيقة 67 وتصدى لتسديدة صاروخية أطلقها أجويرو من خارج منطقة الجزاء.

وسقط طارق سلمان مصابا في الدقيقة التالية بعدما وضع قدمه أمام محاولة رينزو سارافيا لتسديد الكرة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وإن مالت الكفة تدريجيا لصالح التانجو بفضل الفارق في اللياقة البدنية.

وأسفر التفوق الأرجنتيني في نهاية المباراة عن هدف الاطمئنان للتانجو بتوقيع أجويرو في الدقيقة 82.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى أجويرو الذي شق طريقه بمهارة فائقة وسط مدافعي العنابي حتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يسار الشيب الذي لم يستطع إبعادها لتتهادى الكرة داخل المرمى.

وشن المنتخب القطري بعض المحاولات في نهاية المباراة لكنها لم تسفر عن شيء لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للتانجو.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

"الكروت الذكية" تدرس تطبيق برنامج "ضامن" لسداد فواتير الكهرباء والمياه

إصابة 8 في هجوم بطائرة مسيرة على موقف سيارات بمطار أبها السعودي

محمد الباز: العثمانيون هم سبب عداء أوروبا للإسلام (فيديو)

تعرف على أجور المطربين فى مهرجان "موازين" بالمغرب

ads
ads
الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ألبومات الصور

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

قومى المرأة ببنى سويف ينظم لقاءً توعويا عن "ختان الإناث"

رياضة

السنغال تواجه أزمة فنية قبل مواجهة الجزائر

تدريبات بدنية للاعبي الأهلي وفتحي والشحات في الجيم استعدادا لمباريات الدورى والكأس

نيفيل يعرب عن قلقه من إصابة هوتون

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 27% والبيض 35%

التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

الرئيس نيوز

هاني شاكر: ميريام فارس كلمتني.. و"مكنتش تقصد" إهانة المصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي: "جهات مأجورة" وراء الانقلاب الفاشل

نظر طعن محافظ المنوفية السابق على الحكم بسجنه 10 نوفمبر

"مساجد متنقلة" في السعودية خلال الصيف

بعد جدل "الاستبعاد والحجب".. مثقفون يقيِّمون "المرفوض والمطلوب" في جوائز الدولة

كشكول

استاذ بسياحة المنصورة يشرف على إعداد كتالوج رحلة العائلة المقدسة فى مصر

رئيس جامعة المنصورة يتابع تطوير الوحدات الطبية بمستشفى الأطفال الجامعى

على خليل لـ"كشكول": هناك معاهد تلقت 40% من سعتها لطلاب الأول الإبتدائى

المعاهد الأزهرية تبدأ ورش العمل الصيفية للمعلمين

"الصاوي" يتفقد لجان امتحان اللغة الإنجليزية بالإسكندرية الأزهرية

الأمصار

بوريس جونسون يواجه انتقادات بسبب "صديقته"

الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة له في البلاد

نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

"التهاب الدماغ" يودي بحياة 146 طفلا في ولاية بيهار الهندية

الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

حلزون يعطل حركة عشرات القطارات في اليابان

أب يرسم "وشم الغرز الجراحية" تعاطفا مع ابنه المريض

الصحة

الموسيقى والفن يساعد مرض الزهايمر على استرجاع الذكريات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎