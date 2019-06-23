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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:12 م

مطار أبها الدولي يعلن استئناف الحركة الجوية

مطار أبها الدولي
عبير سليم
dostor.org/2684222

أعلن مطار أبها الدولي، استئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفها احترازيًا جراء الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرة مسيرة على مواقف سيارات المطار، اليوم الأحد.

وذكرت الصفحة الرسمة للمطار على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأنه تم استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بمطار أبها الدولي، أسفر عن استشهاد مقيم سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 7 مدنيين.

ويأتي هذا الهجوم بعد 10 أيام من هجوم حوثي استهدف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو الجاري، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

مطار أبها الدولي يعلن استئناف الحركة الجوية
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