بلومبرج: الليرة التركية ترتفع 1.2% بعد فوز المعارضة ببلدية إسطنبول

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأحد، أن الليرة التركية ارتفعت بنسبة 1.2% أمام الدولار، بعد الفوز الذي حققته المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.



وأضافت الوكالة أن سعر الدولار سجل 5.7472 ليرة الساعة 03:23 بتوقيت إسطنبول (03:08 بتوقيت جرينتش).



وتصدر مرشح المعارضة في انتخابات الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، النتائج غير الرسمية.



وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، فاز أكرم إمام أوغلو (49 عاما)، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض بـ 54.03% من الأصوات، مقابل 54.09% لمرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم (63 عاما)، بعد فرز 99.37% من الأصوات.



وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 84.42% حسب الأناضول.



وقال سعدي جوفن، رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، إن النتائج الرسمية ستعلن ليل الأحد أو يوم الاثنين.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ إمام أوغلو، وكتب عبر موقع تويتر أن "إرادة الأمة تجلت مرة أخرى اليوم".



وقال أردوغان: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات وفقًا لنتائج غير رسمية".



وكان يلدريم قد هنأ أيضا إمام أوغولو اليوم.