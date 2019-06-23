سقوط قذيفة على مطار معيتيقة بطرابلس وتعليق الملاحة الجوية

أفادت عائشة البصير، مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بسقوط قذيفة في مطار معيتيقة بطرابلس مساء اليوم الأحد.

وقالت البصير في تصريحات صحفية: "القذائف سقطت في نهاية مدرج المطار، والنيران ما زالت تشتعل في العشب المحيط بالمدرج، ومن الصعب تحديد حجم الخسائر قبل إخماد النيران".

وأكدت البصير تعليق الملاحة الجوية في المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

يذكر أن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف المطار منذ اندلاع الاشتباكات بضواحي طرابلس الجنوبية مطلع أبريل الماضي بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

ويعتبر معيتيقة، المطار الوحيد العامل في طرابلس، بعد خروج مطار طرابلس الدولي عن الخدمة وتدميره بشكل كامل في الحرب التي دارت عام.2014