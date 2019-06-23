المجلس العسكري بالسودان يشكل لجنة للتواصل مع الجماعات المسلحة

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة بالبلاد للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.



ووفقا للقرار يرأس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، في وقت سابق اليوم أن المجلس كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والإفريقي (الاتحاد الأفريقي) بشأن المفاوضات مع قوى المعارضة للخروج من الأزمة الراهنة.



وقال كباشي إن المجلس العسكري متمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة مع المعارضة والحركات المسلحة.