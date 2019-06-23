القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 11:09 م

كم تمثل الضرائب من إجمالي الموازنة العامة؟.. مدير الإدارة المركزية يجيب

كم تمثل الضرائب من
محمود عرفات
dostor.org/2684215

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن هناك 17 حالة تصالح ضريبي تمت في ضريبة القيمة المضافة، وتم تسديد 13.5 مليون جنيه.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك 656 حالة تصالح ضريبي في ضريبة الدخل، وسددوا 138 مليون جنيه، موضحًا أنه تمت إحالة 677 حالة إلى النيابة العامة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إلى أن الضرائب تمثل 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لمصلحة الضرائب، مؤكدًا أنه سيتم إجراء إصلاحات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، للعاملين بالمصلحة.

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