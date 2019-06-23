برلماني يطالب بإعادة تأهيل الكوادر البشرية بماسبيرو

قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بإعادة تأهيل الكوادر البشرية بماسبيرو، نظرا لأن الأدوات الإعلامية نفسها من صوت وإضاءة وتصوير، في تطور مستمر، فالتحديث الداخلي مطلوب بشكل مستمر، للعمل على الارتقاء بماسبيرو، منوها إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي وقعت منذ سنوات في خطأ ماسبيرو، وكانت مدينة لعدد كبير من الجهات، ولكن بفضل التفكير خارج الصندوق أصبحت الآن لها مبالغ كبيرة لدى لشركات الإعلامية.



وأشار "شعبان" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن ماسبيرو حقق أكبر نسبة خسائر، بالإضافة إلى أن القائمين بداخله بجانب الجهات الإعلامية، غير قادرون على وضع خطة عاجلة تعمل على وقف نزيف الخسائر والعمل على النهوض بماسبيرو.