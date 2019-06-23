اختتام فعاليات المهرجان الفني السنوي لجزيرة نهر الدانوب

اختتمت مساء اليوم الأحد، في العاصمة النمساوية فيينا أعمال المهرجان الفني السنوي لجزيرة نهر الدانوب في دورته الـ36 الذي يعتبر أحد المناسبات السياحية الهامة في البلاد ويشارك فيه الآلاف من محبي الموسيقى والفنون من مختلف ولايات النمسا والذي استمرت أعماله ثلاثة أيام.

وقالت باربرا نوفاك مدير المهرجان - في تصريح اليوم - إن عدد الزوار تجاوز 100 ألف أمس السبت وحرصوا على الاستمتاع بالعروض الفنية على الرغم من سوء حالة الطقس بسبب هطول الأمطار بغزارة..مشيرة الى أن عددا من أهم الفرق الموسيقية والغنائية من النمسا وألمانيا حرصت على المشاركة في المهرجان.

وأشارت نوفاك إلى أن ميزانية مهرجان جزيرة الدانوب بلغت هذا العام حوالي 4 ملايين يورو.. لافتة إلى أنها سوف تسعى للحصول على مزيد من التمويل من بلدية فيينا لدعم الأنشطة الثقافية والفنية بالمهرجان.