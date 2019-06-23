القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:59 م

تكريم الطالبة الحاصلة على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال

تكريم الطالبة الحاصلة
أ ش أ
dostor.org/2684206

كرمت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، رانيا محمد عزت، الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة أبيس الرابعة الصناعية، لحصولها على المركز الأول في بطولة العالم لرفع الأثقال، وحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة التي أقيمت بمدينة فيجي بأستراليا في منافسات وزن 76 كجم.

وأعرب محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف التي حققته الطالبة، مقدما لها شهادة تقدير تكريما لما حققته خلال هذه البطولة، مؤكدا ضرورة استمرارها في التقدم والحفاظ على المستوى الرياضي والأخلاقي، متمنيا لها مزيدًا من التقدم والتوفيق.

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