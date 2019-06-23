حفل لفرقة أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية الخميس المقبل

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش، يتضمن مختارات غنائية من أشهر أفلام والت ديزني العالمية، يصاحبها تابلوهات راقصة.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964، قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، تضم أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.