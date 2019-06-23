قومي المرأة فى بني سويف ينظم لقاءً عن مخاطر الختان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف لقاء توعويا عن أضرار ومخاطر ختان الإناث فى إطار الحملة التوعوية تحت رعاية المحافظ هاني عبد الجابر، تناول عددا من المحاور المتعلقة بعادة ختان وكيفية مواجهتها.

وأشادت نرمين محمود " مقررة فرع المجلس " بدعم محافظ بني سويف لأنشطة المجلس بشكل عام وللحملة بشكل خاصة، موضحة أن الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان " شهر بدور " بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الحملة تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على نطاق واسع من خلال عقد وتنظيم مجموعة من الأنشطة بكافة المحافظات وذلك بالتعاون بين المجلسين والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني لتعبئة كافة الجهود والأنشطة للقضاء على هذه العادة.