إزالة 3 مكامير فحم واعتماد 300 ألف جنيه للقضاء على الحشرات بكفر الشيخ

قررت محافظة كفر الشيخ، إزالة 3 مكامير للفحم مخالفة بقرية الفقهاء القبلية بسيدي سالم، وتحرير محاضر بتلك المخالفات ضد أصحابها، موضحا أن الحملة مستمرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتفعيلا للقانون.



وأكد المحافظ في بيان اليوم الأحد أن المحافظة تتابع بشكل جيد إزالة هذه المخالفات ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقانون، مضيفا: أنه تم تطوير 16 مكمورة فحم نباتي حتى الآن وتحويلها إلى أفران مطورة خلال الفترة القليلة الماضية وذلك بمراكز ومدينة سيدي سالم وبلطيم وفوه، طبقا للاشتراطات البيئية والصحية، لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتطبيقا للقانون.



وفي سياق آخر، اعتمد المحافظ 300 ألف جنيه بغرض توفير مواد بترولية( سولار- بنزين) لاستخدامها في خلط المبيدات الحشرية لأعمال المكافحة بأجهزة الضباب والرزاز صباحًا ومساءً، وأيضا بغرض مكافحة البرك والمستنقعات ومصارف الصرف الصحي ومقالب القمامة للتخلص من البعوض والذباب في مراكز ومدن المحافظة،حفاظًا على صحة المواطنين وحماية للبيئة، والقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض المعدية.