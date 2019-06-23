5 أسباب تكشف سر استهدف الحوثيون المتكرر لمطار أبها السعودي

توفي مقيم سوري في السعودية، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في الهجوم على مواقف سيارات مطار أبها من قبل طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، بجانب إصابة 7 أشخاص آخرين.



كما استهدف الحوثيون منتصف الشهر الجاري، المطار ذاته بطائرة دون طيار ما أسفر عن إصابة 26 شخصا.



وفي هذه التقرير نرصد أهمية مطار أبها الذي يركز الحوثيون على استهدافه بأسلحة مقدمة من قبل إيران:



- يقع مطار أبها بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة وتبلغ مساحته 3.5 م2، وافتتح في 1977 كمطار محلي ثم بدأ العمل برحلات دولية في 2006.



- أعلنت إدارة مطار أبها في فبراير 2019، أن إجمالي عدد المسافرين بالمطار لعام 2018م، بلغ حوالي 4.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 18% في عدد الركاب المسافرين عبر المطار خلال العام عام 2017، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للمطار وربط المواطنين بباقي مناطق المملكة وخدمة الوافدين للعمل في المملكة، حيث كشف التقرير أن المسافرين من مطار أبها عبر الرحلات الداخلية خلال 2018م بلغ 3.920.525 مسافرًا، كما بلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية في مطار أبها 492.923 مسافر.



- يخدم مطار أبها جنوبي المملكة بشكل كبير، ويركز الحوثيون بدعم إيراني على استهداف المطار في هذه المنطقة في محاولا منهم لعزل هذه المنطقة الحيوية عن الدولة وقطع سبل الاتصالات مع باقي نواحي المملكة.



- يهدف الحوثيون لضرب الاقتصاد والاستثمارات في المنطقة الجنوبية، حيث خططت المملكة لأن يكون مطار أبها، مطارا محوريا للمنطقة الجنوبية بأكملها، لأن الموقع الجغرافي لأبها جعلها مميزة في تنمية قطاع الطيران وجعله أكثر تغطية وشمولية لمناطق السعودية.



- يهدف الحوثيون عبر استهداف مطار أبها إلى عزل مناطق أخرى واسعة ومهمة بالمملكة، حيث تنطلق من مطار أبها رحلات لوجهات حيوية بالمنطقة الجنوبية؛ وهي نجران، والباحة، وبيشة، ووادي الدواسر، وشرورة، وجازان، والتي تتعرض إلى القصف بالقذائف من قبل الحوثيين لقربها من اليمن مثل منطقة نجران وجازان.