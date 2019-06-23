التحالف العربي: مقتل شخص وإصابة 7 في هجوم بطائرة حوثية استهدفت مطار أبها

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت موقف للسيارات بمطار أبها بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف أنه مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.



وأوضح العقيد المالكي "أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".