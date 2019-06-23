الكرملين: لقاء زيلينسكي ليس على جدول أعمال بوتين في قمة العشرين

نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية- إن مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين على هامش قمة العشرين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين التي تنعقد في اليابان الأسبوع المقبل.

