القاهرة : الأحد 23 يونيو 2019
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الأحد 23/يونيو/2019 - 10:24 م

مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أقمشة بأكثر من مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2684158

قامت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بتحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد بددت كمية من الأقمشة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد - إن الشركة استوردت 4 شهادات جمركية من جمرك العين السخنة بنظام الوارد النهائي والأصناف المستوردة عبارة عن أقمشة منشأ الصين، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن نتيجة الفحص جاءت بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن لها.
وأوضح أن القيمة الجمركية للبضاعة بلغت مليونا و639 ألفا و270 جنيها والتعويض الجمركي المستحق بلغ 4 ملايين و917 ألفا و810 جنيهات، مشيرا إلى أن عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

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