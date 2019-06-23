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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 10:12 م

موراي يكلل عودته بالفوز بلقب الزوجي في بطولة كوينز مع لوبيز

اندي موراي
اندي موراي
dostor.org/2684147

حقق اندي موراي الفائز بلقب بطولة ويمبلدون لفردي الرجال مرتين عودة مثالية لمنافسات التنس عقب غياب خمسة شهور بفوزه ببطولة كوينز للزوجي مع فليسيانو لوبيز اليوم الأحد.
وبدا البريطاني موراي (32 عاما)، الفائز بلقب الفردي في البطولة المقامة على الملاعب العشبية خمس مرات، سعيدا بعد فوزه مع الإسباني لوبيز بنتيجة 7-6 و5-7 و10-5 على الزوجي المؤلف من
البريطاني جو ساليسبري والأمريكي راجيف رام.
وحقق لوبيز ثنائية غير متوقعة بعد فوز اللاعب البالغ عمره 37 عاما والمشارك ببطاقة دعوة بلقب الفردي للمرة الثانية بعد انتصاره على الفرنسي جيل سيمون خلال ما يقرب من ثلاث ساعات.
وأرسل اللاعب الإسباني ضربة أمامية ناجحة ليمنح الثنائي نقطة الفوز بالمباراة وبعدها ذهبت ضربة ساليسبري الأمامية خارج الملعب في رده على ارسال موراي الذي قفز عاليا من الفرحة عقب الفوز.
وتعافي موراي الحائز على ثلاث بطولات كبرى من جراحة أعلى الفخذ خضع لها في فبراير شباط الماضي في محاولة لإنقاذ مسيرته التي بدا انها انتهت عقب خسارته في الدور الأول من بطولة استراليا المفتوحة
مطلع العام الحالي.
وقال المصنف الأول عالميا سابقا إنه "تعافى تماما من الألم" في بداية خطواته للعودة لمنافسات الزوجي قبل أن يستأنف، كما هو مأمول، مسيرته في الفردي في وقت لاحق من العام الحالي.
وتحرك موراي بأريحية إلى جانب لوبيز خلال البطولة وكان متألقا اليوم بفوزه بأول ألقابه في الزوجي منذ 2011 عندما كان شريكا لشقيقه جيمي في طوكيو.

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