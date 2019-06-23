الإمارات وأوكرانيا توقعان مذكرة للتعاون في مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية

وقعت الإمارات وأوكرانيا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الفساد والرقابة الإلكترونية بين البلدين.

وقع الاتفاقية حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بالإمارات وفاليري باتسكان رئيس غرفة المحاسبة بأوكرانيا.

وتقضي الاتفاقية بتبادل الخبرات في المجالات الرقابية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية "بما يسهم في الارتقاء بمستوى بناء القدرات المهنية لدى الطرفين والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة فيما بينهما في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام".

ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى "تطوير التعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف استنادا إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والمنفعة بينهما في ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة".