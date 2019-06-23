أحمد حجازي يعود لتدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو

شارك أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في تدريبات الفريق اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الكونغو يوم الأربعاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان اللاعب غاب عن مران الفريق أمس السبت بسبب إصابته في الأنف خلال مباراة زيمبابوي التي فازت بها مصر 1 صفر يوم الجمعة الماضي.

وعاد حجازي للمشاركة في التدريبات اليوم رغم إصابته بكسر في الأنف.

ويحتاج حجازي لارتداء واقي طبي للأنف خلال المباريات المقبلة لحماية موضع الإصابة.