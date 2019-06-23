"الضرائب": نعمل منذ عامين على مشروعات لإصلاح المنظومة الضريبية

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل منذ عامين على مشروعات لإصلاح المنظومة الضريبية في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لكل مواطن ملف ضريبي واحد، وما عدا ذلك هو إهدار للمال العام للدولة.

وأضاف "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن كل التقارير تؤكد أن ميكنة التحصيل الضريبي جيدة وتمت بشكل جيد، موضحًا أن حصيلة الضرائب في 31/5 محققة بنسبة 105% من المستهدف.

وناشد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم عبر مأموريات الضرائب ليتم تنفيذ منظومة الرقم الضريبي الموحد.