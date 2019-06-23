ترامب يدعو لتعديل نظام اللجوء إلى أمريكا

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، الديمقراطيين في الكونجرس، إلى انتهاز الفرصة الأخيرة الممنوحة لهم من أجل التفاوض على إدخال تعديلات في نظام اللجوء للولايات المتحدة، والقضاء على الثغرات القانونية التى تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.



وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن ترامب أكد - فى تغريدة على موقع تويتر - أن هذه التعديلات علاوة على المساعدة التى تقدمها السلطات المكسيكية فى الوقت الراهن، من شأنها أن تضبط الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.



وكان ترامب قد قرر أمس السبت، تأجيل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فى 10 مدن أمريكية كبرى، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، لمدة أسبوعين والتي كانت تستهدف نحو 2000 عائلة دخلت البلاد مؤخرا بشكل غير مشروع، من أجل إتاحة الفرصة للديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن القضاء على الثغرات القائمة فى نظام اللجوء، والتى تسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

