"مافيش حد تقيل عليها".. نجوم عرب غنوا في مصر ولها

أثارت المغنية اللبنانية ميريام فارس الجدل منذ أمس السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر تصريحاتها الصحفية في مؤتمر لها في دولة "المغرب" ضمن فعاليات مهرجان موازين، حينما ردت عن سؤال عدم ظهورها في مصر بقولها: "أنا تقيلة على مصر"، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة تجاهها.



وخلال التقرير التالي يرصد "الدستور" عددا من الحفلات للمطربين العرب الكبار والذين يمتلكون شهرة كبيرة، ولم يتفوهوا في لحظة بأي شيء سيئ تجاه مصر، وقدموا حفلات كبيرة سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل، واستقبلهم الجمهور المصري بالورود داخل المطارات.



1- ماجدة الرومي:

أحيت بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، على مسرح "الصوت والضوء" تحت سفح الأهرامات يوم 5 أبريل الماضي، حفلا ضخما تخلله عدد كبير من الأغنيات وكلمات الحب لمصر وشعبها.



2- إليسا:

في 19 يناير الماضي أمتعت جمهورها، بباقة من أجمل أغانيها، وذلك خلال الحفل الخيرى الذى أقامته لصالح مرضى السرطان.



3- نانسي عجرم:

أحيت هي الأخري حفلات كثيرة في مصر شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا في أماكن مختلفة، فيما تتمتع بحب كبير من المصريين تجاهها، خاصة بعد أن قدمت أغنية "راجل وابن راجل" وغنتها في آخر حفلاتها في مصر، وأهدتها للمصريين.



4- هيفاء وهبي:

قدمت العديد من الحفلات الغنائية في كثير من الأماكن، والتي كانت تنفد تذاكرها في ساعات قليلة.