إيمونيكي: قلة الخبرات سبب خسارة تنزانيا من السنغال

أكد ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن فريقه افتقد للخبرة أمام أسود التيرانجا، موضحا ان هناك لاعبين يشاركون للمرة الأولى وانتابتهم حالة من الخوف.



وخسرت تنزانيا من السنغال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولي من المجموعة الثالثة.



وقال ايمونيكي - في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي - علينا أن ننظر إلى أنفسنا من أجل تصحيح الأخطاء لا سيما وأننا كنا نقوم بإعطاء الكرة للخصم، مؤكدا أنه سيحاول أن يعالج الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال الفترة المقبلة.



وأشار الي انه لعب أمام فريق قوي من ناحية الإمكانيات ولديه خبرة ويعرف كيف ينافس على اللقب وعلينا التعلم واكتساب الخبرات اللازمة من أجل بناء منتخب قوي في المستقبل.