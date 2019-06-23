سقوط 202 تاجر مخدرات في فخ رجال الأمن العام

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (185) قضية مخدرات بحوزة (202) متهم ضُبط خلالها الآتي كمية من مخدر البانجو وزنت (3.020 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (11.787كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2.065 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (865 جراما)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 505 جرامات)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام)، و(2625) قرص مخدر.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

