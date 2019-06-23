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رياضة
الأحد 23/يونيو/2019 - 09:53 م

كريبيين دياتا أفضل لاعب في مباراة السنغال وتنزانيا

كريبيين دياتا أفضل
أ ش أ
dostor.org/2684131

حصل السنغالي كريبيين دياتا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وسجل دياتا الهدف الثاني في فوز السنغال على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأعرب دياتا - في تصريحات عقب اللقاء - عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أول مباراة له في كأس أمم إفريقيا.. وقال إنه سيسعى لتقديم عروض طيبة في المباريات المقبلة.. موضحا أن الجزائر أقوى المنتخبات في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره الكيني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة.

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