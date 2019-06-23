اليو سيسيه: حاولنا صناعة منتخب قوي للسنغال

أكد اليو سياسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه كان من المهم تحقيق الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى بأمم أفريقيا خاصة وأننا وضعنا استراتيجية للوصول لهذا الهدف.



وحقق منتخب السنغال الفوز اليوم الأحد علي المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في الجولة الأولي من المجموعة الثالثة.



وشدد سيسيه - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي - على أن المنافسة على لقب أمم أفريقيا بدأت مبكرًا، مضيفا أن منذ ٤ أو ٥ أعوام نحاول صناعة منتخب قوي ونحن على ثقة بقدرة فريقنا على تقديم نتائج قوية.



وأوضح سيسيه أنه سيلعب بحذر أمام الجزائر لصعوبة المباراة.