"الضرائب": في العهود السابقة كانت تحصل الضرائب بالقهر والقوة (فيديو)

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أن الضريبة هي حق للدولة وكانت جباية في العهود السابقة تُحصّل بالقهر والقوة.

وأضاف "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر الآن لديها استقرار وثبات في السياسة الضريبية وفقًا لسياسة طويلة الأجل، منوهًا بأن مصلحة الضرائب لديها إدارة إعلام متخصصة في توعية المواطنين بتقديم إقرارات ضريبية.

وأكد، أن القوانين الضريبية وعلى رأسها القيمة المضافة والتخصيم الضريبي تصدر لصالح المواطن، متابعًا: "نعامل الممولين كشخص طبيعي يتعامل وفقا للضريبة التصاعدية ومعفي حتى 8 آلاف جنيه كربح سنوي".