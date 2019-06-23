فيليبي لويس ينصح نيمار بالعودة إلى برشلونة

نصح الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس اليوم الأحد، مواطنه نيمار بمغادرة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى صفوف برشلونة حيث كان يشعر بالسعادة.

ونقلت صحيفة "فرانس فوتبول" عن فيليبي لويس قوله، اليوم الأحد، "أود أن أرى نيمار يلعب مجددا مع برشلونة، وهذا هو المكان الذي يشعر فيه بالسعاة".

يذكر أن عقد لويس ينتهى مع فريق "أتلتيكو مدريد" الإسباني ويسعى فريق أوليمبيك ليون الفرنسي للحصول على خدماته.

وأعرب البرازيلي عن أمنياته في أن يرى البسمة تعود إلى وجه مواطنه نيمار ويصبح "سعيدا مرة أخرى"، كما اعترف بأنه لا يعرف ما إذا كان نيمار قد خطط لمغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف أم لا.